Bergstraße. Weil er per Handy Dateien mit kinderpornografischem Inhalt verschickte, hat das Amtsgericht Bensheim einen Bergsträßer zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt. In zwei Fällen hatte der Angeklagte solche Inhalte an einen Bekannten verschickt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

750 Euro und Therapiegespräche

Der Mann muss als Geldauflage 750 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Außerdem hat er fünf sexualtherapeutische Gespräche zu führen – und zwar innerhalb von fünf Monaten. kbw