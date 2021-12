Kindergarten im Visier Krimineller

Einhausen. Auf den Kindergarten Weschnitzwichtel in der Bibliser Straße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (7.-8.12.) abgesehen und versucht, gewaltsam zwei Fenster und eine Tür aufzuhebeln. Glücklicherweise hielten sowohl die Tür als auch beide Fenster stand und das kriminelle Vorhaben blieb im Versuchsstadium stecken. Der von den Tätern verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt und die Kriminalpolizei in Heppenheim hat ein Strafverfahren eingeleitet. Alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise, werden an die ermittelnden Beamten des Kommissariats 41 erbeten (Rufnummer 06252/7060).

