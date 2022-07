Kinderbibeltag in Hammelbach

Hammelbach. Die Evangelische Kirchengemeinde Hammelbach plant für Montag, 29. August, einen Bibeltag für Kinder bis zehn Jahre in Kirche und Pfarrgarten. Von 8.30 bis 15.30 Uhr dreht es sich dort um Gottes gute Schöpfung – „heute stark bedroht, aber seine Idee“, heißt es in der Ankündigung: „Wir spielen, lernen, singen und suchen nach Spuren, wie Gott sich seine Welt mit uns vorstellt“. Es gebe ein gemeinsames Mittagessen, deshalb sollten sich Interessierte bis zum 15. August angemeldet haben. Um 15 Uhr endet der Tag mit einem gemeinsamen Abschluss in der Kirche. Dazu sind alle Eltern herzlich eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rückfragen und Anmeldungen bei Birgit Ruoff (Handy: 015156110357, Email: birgit.ruoff@ekhn.de).