Kinderarztverband Hessen: Nicht mehr Fälle, aber weniger Kapazitäten

Hessen. Engpässe bei der Versorgung von Kindern mit Atemwegsinfekten liegen nach Einschätzung von Kinderärzten nicht an einer höheren Zahl von Betroffenen, sondern an weniger Kapazitäten in Praxen und Krankenhäusern. "Die Praxen und die Kliniken sind am Limit", sagte der Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Hessen, der Bad Homburger Kinderarzt Ralf Moebus, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen personell am Stock."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass es sehr viel mehr Fälle von Kindern mit Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) gibt als in früheren Jahren, kann der Berufsverband zumindest für Hessen nicht bestätigen. "Wir haben keine andere Infekt-Situation als sonst, aber wir können weniger an Versorgung leisten", sagte Moebus.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte vergangene Woche bundesweit von einer starken Zunahme von RSV-Infektionen berichtet. Besonders Kinder bis vier Jahre würden immer häufiger deswegen in Krankenhäusern behandelt. Zahlen für einzelne Bundesländer hat das RKI nicht.

Das RS-Virus kann Moebus zufolge vor allem für Kinder unter einem Jahr gefährlich werden. Wenn sie Atemnot bekämen, müssten sie Sauerstoff bekommen und seien daher auf einen Platz im Krankenhaus angewiesen. Besorgten Eltern rät er, vor allem den Impfschutz ihrer Kinder im Auge zu haben. Zu den Risikogruppen zählen Frühgeborene, Kinder mit Herzfehler oder Asthma.

# Notizblock