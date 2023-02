Kinder gestalten einen Flügelaltar

Bergstraße. „Wir gestalten einen Flügelaltar“, so lautet der Titel eines Kreativ-Angebots, mit dem sich das Evangelische Dekanat Bergstraße in den bevorstehenden Osterferien an Kinder ab acht Jahren wendet. Birgit Geimer, ehemalige Bildungsreferentin des Dekanats, und Katja Folk, Referentin für Kirche mit Kindern, laden gemeinsam mit einem Team für den 21. bis 23. April (Freitag bis Sonntag, letztes Osterferien-Wochenende) zu diesen „Ferienkunsttagen“ ins Haus der Kirche nach Heppenheim (Ludwigstraße 13) ein. Dort werden die Mädchen und Jungen gegen eine geringe Gebühr täglich in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr angeleitet und betreut; am Freitag ist auch eine Frühbetreuung möglich.

In der Ankündigung heißt es: „Wir lernen Geschichten aus der Bibel kennen und gehen der Frage nach: Welche Geschichte finden wir am wichtigsten? Bei einem Ausflug nach Darmstadt lernen wir im Rahmen eines Museumsbesuchs verschiedene Altäre kennen. Danach wird es kreativ: Jedes Kind gestaltet ein eigenes Bild für den Flügelaltar, den wir anschließend gemeinsam bauen. Natürlich kommen bei allem Malen, Erzählen und Anschauen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz.“ red

Info: Anmeldung auf der Webseite www.ev-jugend-bergstrasse. com oder per E-Mail bei Katja Folk (katja.folk@ekhn.de)