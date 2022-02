Kinder bis zum 4. April für Kitas anmelden

Einhausen. Bis zum 4. April sollen Eltern möglichst ihre Kinder für das nach den Sommerferien beginnende Kindergartenjahr 22/23 anmelden. Nach diesem Stichtag werden nach Angaben der Gemeinde die Plätze für die Betreuungseinrichtungen vergeben und die Aufnahmebescheide an die Familien versandt. Spätere Anmeldungen könnten dann nur noch im Rahmen von freien Kapazitäten in den einzelnen Einrichtungen berücksichtigt werden. Vordrucke sind im Rathaus, in den Einrichtungen und im Internet unter www.Einhausen.de zu erhalten.

