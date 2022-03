Kicken und Grillen mit den Bergsträßer Freikirchen

Bergstraße. Mehr als 30 Fußballbegeisterte zwischen neun und 53 Jahren kickten bei der Auftaktveranstaltung der Aktion „Das Beste für die Stadt“ von Bergsträßer evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in vier Teams fröhlich um die Wette.

Die Zuschauer saßen oder standen in Abständen um das Feld und jubelten den Kickern zu. Nicht nur das Alter und das Geschlecht der Fußballer waren durchmischt. Es kam bei dieser Gelegenheit zu Begegnungen von Menschen, die sonst im Leben vielleicht wenig zusammenkämen. Die Stimmung war bei der Veranstaltung ausgelassen und fröhlich. Alle konnten sich am Grillbuffet bedienen und waren anschließend zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Auch Fußballbekleidung wurde ausgegeben.

Mehrere freikirchliche Gemeinden an der Bergstraße hatten in der Diakonie, der Tafel und in Entzugshäusern der Stadt Bensheim zum gemeinsamen Grillen und Kicken eingeladen. „Christen an der Bergstraße“, die zum Beispiel im vergangenen Sommer durch Sammel- und Hilfsaktionen für die Flutopfer im Ahrtal tätig geworden waren, möchten mit „das Beste für die Stadt“ ein neues Zeichen der Mitmenschlichkeit setzen.

„Der heutige Tag ist unsere Auftaktveranstaltung“, erklärte Arthur Alibe, einer der Organisatoren des Events, „künftig möchten wir einmal im Monat – in der Regel immer am zweiten Samstag – je nach Bedarf der jeweiligen Kommunen und Städte für einige Stunden unterschiedliche Aufgaben übernehmen“.

Die Essensausgabe war ein Vorschlag der Stadt Bensheim, das Fußballevent eine Anregung der Diakonie. Dass der Fußballverein FSG dafür seinen Platz und sein Zelt unentgeltlich zur Verfügung gestellt hatte, kam bei den Veranstaltern besonders gut an, denn „durch den Kunstrasenplatz und das Festzelt wurde der Tag zum Event“.

Ein offenes Ohr für andere

Rund 15 Personen hatten die Einladung gerne angenommen, kamen zu Fuß oder wurden vom Shuttle abgeholt. Schon nach kurzer Spielzeit waren Herkunft und Alter vergessen: Das Miteinander und die Freude am Spiel zählten.

Am Buffet entwickelten sich auch einige Gespräche. Bewegende Lebensgeschichten wurden ausgetauscht – „Erfahrungen, die gemacht werden können, wenn wir einander unsere Herzen öffnen und uns gegenseitig ein Ohr leihen“, wie die Veranstalter betonten.

Als Ehrengäste war das Ehepaar Schwarzkopf gekommen. Sie hatten in der Vergangenheit mehrere Jahrzehnte regelmäßig für Wohnungslose in Bensheim gekocht, ihnen die Mahlzeiten mit einem Fahrradanhänger auf den Beauner Platz gefahren und dort ausgegeben. Mit ihren nun über 80 Jahren können sie dies schon länger nicht mehr machen und freuten sich daher umso mehr, dass unter dem Motto „das Beste für die Stadt – von Christen an der Bergstraße für die Region“ ein neuer Grundstein für soziale Arbeit in der Region gelegt worden ist.

Einige Stunden des Nachmittags verbrachte die Gemeinschaft miteinander, bevor die ersten Teilnehmer wieder an die Treffpunkte zurückgefahren wurden – mit schönen Erinnerungen und dem einen oder anderem Paar neuer Fußballschuhe im Gepäck.

Alle Anwesenden waren sich in einer Sache einig: „Dieser gemeinsame Tag war so schön, dass er unbedingt wiederholt werden sollte.“

„Christen an der Bergstraße“ sind unterschiedlichste Menschen, die aus Überzeugung und mit Begeisterung als Christen unterwegs sind. Sie gehören verschiedenen evangelisch- freikirchlichen Gemeinden an, in denen der Glaube gemeinsam gelebt wird. red

Info: www.christenan derbergstrasse.de