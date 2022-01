Kfz-Gewerbe in Hessen: Lage bleibt "massiv angespannt"

Wiesbaden. Der Automobilhandel in Hessens geht in ein weiteres schwieriges Jahr. Die Lage bleibe "massiv angespannt", stellte der Präsident des Kfz-Landesverbandes Hessen, Jürgen Karpinski, am Montag fest. Die Halbleiter-Krise und die unterbrochenen Lieferketten belasteten das Geschäft in den Autohäusern stark. Bessern könnte sich die Lage nach Einschätzung des Landesverbandes im zweiten Halbjahr 2022.

Im vergangenen Jahr wurden in Hessen der Länderstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zufolge 276 989 Pkw neu zugelassen und damit 7,2 Prozent weniger als im Jahr 2020. Während es bei Autos mit Verbrennungsmotor zweistellige Rückgänge gab, wurden bei Elektro-Pkw hohe zweistellige Zuwächse verzeichnet.