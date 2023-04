Kernenergie und gefälschte Fotos

Liebe Kinder, Ihr habt vielleicht davon gehört oder gelesen, dass die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet worden sind. Die Diskussion um die Kernenergie ist damit aber nicht beendet. Vielmehr wird nun über den Atommüll gestritten, der in speziellen Behältern verwahrt und für sehr, sehr lange Zeit sicher gelagert werden muss. Mehr dazu lest Ihr auf unserer Kinderseite, die Ihr wie immer samstags in unserer Wochenendbeilage findet.

Außerdem geht es diesmal um Fotos, die Dinge zeigen, die es gar nicht gibt – weil die Bilder mit Hilfe von Computerprogrammen gefälscht wurden.

Viel Spaß beim Lesen

und ein schönes

Wochenende wünscht

Euer Fred Fuchs