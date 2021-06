Kennzeichenraten auf der Autobahn

Bestimmt kennt ihr das: Ihr fahrt mit euren Eltern in den Ferien zu einem schönen Tagesausflug oder in den Urlaub. Aber wenn man so lange im Auto sitzen muss und die Autobahn überall immer gleich aussieht, dann kann es sehr schnell langweilig werden. Aber keine Sorge, ich habe eine tolle Idee, mit der die nächste lange Autofahrt ganz schnell vorübergeht: Habt ihr schon einmal auf die vielen verschiedenen Autokennzeichen geachtet, die man beobachten kann?

AdUnit urban-intext1

Fred Fuchs © MM

Es ist nicht nur spannend zu sehen, woher all die anderen Autos und Leute kommen. Die Nummernschilder bieten sich auch gut dafür an, um in Spiele eingebaut zu werden. So könnt ihr zum Beispiel raten, aus welcher Stadt oder welchem Landkreis ein Auto kommt. Das erkennt ihr an den ersten Buchstaben des Nummernschildes. HP bedeutet Heppenheim, MA steht für Mannheim, F für Frankfurt. Fragt vorher eure Eltern, ob sie für die Fahrt eine Liste aller Kennzeichen ausdrucken können. Dann könnt ihr direkt überprüfen, wer recht hat. Wer die meisten Kennzeichen errät, gewinnt.

Manche Kennzeichen haben an der letzten Stelle noch ein H stehen. Das bedeutet, dass es sich bei diesem Auto um einen Oldtimer – ein historisches Fahrzeug – handelt. Ein Oldtimer ist ein Auto, das über 30 Jahre alt ist und größtenteils dem Originalzustand entspricht. Endet ein Kennzeichen auf den Buchstaben E, handelt es sich um ein Elektroauto.

Wenn ihr nicht mehr raten wollt, woher die Kennzeichen stammen, könnt ihr auch ein anderes Spiel mit den Kennzeichen spielen. Versucht doch mal aus den Buchstaben der Kennzeichen einen kurzen Satz zu formen. So wird aus „HP-EP-32“ zum Beispiel „Hat plötzlich einen Platten“. Wer findet die lustigsten Sätze? Probiert es mal aus, und ihr werdet sehen, wie schnell die Fahrt vorbei ist. fw

AdUnit urban-intext2

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.