Kelten-Vortrag im Museum Bensheim

Bensheim. Die aktuelle Sonderausstellung im Museum Bensheim „Kelten Land Hessen – die Kelten an der Bergstraße“ wird von Vorträgen flankiert, die einen vertiefenden Einblick in die keltische Hochkultur geben. Am Donnerstag (28.) nimmt Peter Steffens, Bezirksarchäologe des Landesamtes für Denkmalpflege in Darmstadt, Siedlungen und Gräber der Kelten in Südhessen genauer unter die Lupe. Denn während in Mittel- und Nordhessen eine Reihe bekannter Höhensiedlungen zu finden sind und damit eine herrschaftlich organisierte Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur gegeben ist, fehlen diese Voraussetzungen augenscheinlich im südlichen Teil des Landes. Handelt es sich etwa um eine eisenzeitliche Peripherie?

Der Vortrag „Südhessen als keltische Peripherie?“ findet im Museum Bensheim statt. Beginn ist um 19 Uhr.

