Kellerbrand in der Zwingenberger Wiesenpromenade

Zwingenberg. Ein 41-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenpromenade West stellte am Sonntag gegen 13.15 Uhr Rauchentwicklung aus seinem Kellerraum fest. Die Ursache wollte er mit einem kleinen Feuerlöscher bekämpfen.

Dies gelang ihm nicht vollständig, so dass die Feuerwehr Zwingenberg den Brand, der vermutlich von einer defekten Steckdosenleiste ausging, abschließend löschen musste. Die anderen sieben Hausbewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits unverletzt verlassen können.

Der 41-jährige wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens untersucht, musste aber nicht mit ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

