  Keine schwere Oberschenkel-Verletzung bei Martin Hinteregger

Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt muss wohl keinen längeren Ausfall von Abwehrchef Martin Hinteregger befürchten. Eine MRT-Untersuchung beim österreichischen Nationalspieler habe eine kleine Faszienverletzung im linken Oberschenkel bestätigt, teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Wann der 28-Jährige wieder ins Training einsteigen könne, hänge vom Heilungsverlauf ab.

Wegen der Verletzung hatte Hinteregger der Eintracht in den beiden Bundesligaspielen bei RB Leipzig (1:1) und gegen Union Berlin (5:2) gefehlt und auch seine Teilnahme an den WM-Qualifikationsspielen mit Österreich absagen müssen. "Mir geht's gut", teilte er via Instagram mit. "Ich hoffe, ich bin bald zurück."