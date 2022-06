Bergstraße. Mancher Bergsträßer Kraftfahrer dürfte am Mittwoch beim Stopp an der Zapfsäule ein geradezu erlösendes Gefühl verspürt haben. Die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Senkung der Energiesteuer ist frisch in Kraft getreten, bis zum 31. August ist sie gültig.

Nach Wochen und Monaten der Mondpreise soll der sogenannte Tankrabatt Linderung für die Portemonnaies der

...