Keine Neuinfektion am Montag

Wiesbaden/Bergstraße. Nachdem das Landratsamt am Sonntag fünf Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Kreis Bergstraße vermeldet hatte, kam am gestrigen Montag kein bestätigter neuer Fall dazu. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen liegt damit bei 11 089. Die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Inzidenz stieg gestern aufgrund der fünf neuen Fälle am Sonntag auf 3,7.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt. Mit Covid-19 infizierte Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, gibt es derzeit nicht.

Im Impfzentrum des Kreises Bergstraße gab es bis Sonntag 80 879 Erst- und 60 706 Zweitimpfungen. Hinzu kommen die Impfungen von Ärzten und in Betrieben, die nicht in der vom Landratsamt veröffentlichten Statistik enthalten sind.

Hessenweit sind innerhalb eines Tages 24 neue Corona-Infektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervor. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach wie bereits am Vortag bei 7,5. Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 290 712 Corona-Fälle gezählt, 7505 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. red/dpa

