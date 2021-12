Keine Hinweise auf einen Vorsatz

Griesheim. Nach dem Brand am Samstagabend in einem Gewerbebetrieb in Griesheim, bei dem auch in einer Wohnung ein 64 Jahre alter Mann tödlich verletzt wurde (wir berichteten), hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei haben sich bisher keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Ob der Brand fahrlässig oder durch einen technischen Defekt verursacht wurde, muss im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen geprüft werden. Entgegen ihren ersten Schätzungen korrigierten die Ermittler unterdessen den entstandenen Sachschaden von anderthalb Millionen Euro hinunter auf „mehrere Hunderttausend Euro“. pol

