Keine Corona-Daten mehr vom Kreis

Bergstraße. Aufgrund der geänderten Verordnungslage in Hessen wird das Landratsamt ab sofort keine Wochenbilanz mehr zu den Infektionszahlen veröffentlichen. Das gab die Kreisverwaltung bekannt.

Im Kreis Bergstraße sinken unterdessen die Impfzahlen weiter. In der Impfstelle in Heppenheim – der einzigen, die vom Kreis noch betrieben wird – wurden in der vergangenen Woche 182 Dosen verabreicht (Vorwoche: 209). Der Großteil waren Viertimpfungen (128), 40 Personen bekamen sogar schon die fünfte Impfung. Es gab keine Erstimpfung und nur eine zweite Dosis wurde registriert. red