Keine Corona-3G-Regel mehr im hessischen ÖPNV

Hessen. Für die Fahrgäste von Bussen und Bahnen in Hessen gilt in der Corona-Pandemie keine 3G-Regel mehr. Das stellte ein Sprecher der hessischen Landesregierung am Montag in Wiesbaden auf dpa-Anfrage klar. Die veränderte Regelung für den ÖPNV gehe auf das geändertes Infektionsschutzgesetz zurück, mit dem bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. Gemäß der 3G-Regel haben Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang.

Das neue Gesetz der Bundesregierung für das Corona-Management war Ende vergangener Woche vom Bundestag beschlossen worden und hatte den Bundesrat passiert. Für einige Schutzmaßnahmen entfällt damit die Rechtsgrundlage. Hessens Corona-Kabinett hat jedoch kurz darauf eine neue Verordnung beschlossen, mit der für eine Übergangsfrist bis zum 2. April viele Schutzmaßnahmen im Land weiter gelten. Darunter fällt auch die weiter festgelegte Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Der Hessische Rundfunk hatte zuvor berichtet, dass der Wegfall der 3G-Regel im ÖPNV noch nicht auf der Übersicht der Landesregierung über die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen aufgeführt sei. Auch für das Zugfahren mit der Deutschen Bahn braucht man keinen 3G-Nachweis mehr.