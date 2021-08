Keine Beute – aber Schaden angerichtet

Bergstraße. Einen Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro haben Kriminelle in Viernheim in einer Bankfiliale in der Walter-Oehmichen-Straße verursacht.

Der Alarm der Filiale mit Selbstbedienungsterminals wurde nach Mitteilung der Polizei in der Nacht auf Mittwoch wenige Minuten vor 3.30 Uhr ausgelöst.

Wie die Ermittler feststellten, hatten die Täter zuvor erfolglos versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Der Automat war nicht zu knacken, so dass die Unbekannten ohne Beute vom Tatort verschwunden sind.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei in Heppenheim (Telefon: 06252 / 7060) Zeugen, die um die Tatzeit herum Beobachtungen gemacht haben. pol

