Kein Zoo-Leuchten in Heidelberg, kein Kneipenfestival in Weinheim

Region. Energie zu sparen hat wohl einen so Stellenwert wie noch nie. Auch zahlreiche Unternehmen und Institutionen setzen sich derzeit mit dem Thema auseinander und wollen so ihren Teil dazu bei, um allgemeine Einschränkungen möglichst gering zu halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Zoo Heidelberg wird in diesem Herbst daher das Zoo-Leuchten nicht durchführen. Die Entscheidung sei der Geschäftsführung nicht leicht gefallen, schließlich seien die Vorbereitungen bereits gelaufen, heißt es in einer Pressemitteilung. gestartet. Das Zoo-Leuchten habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt und in den Herbstmonaten ein attraktives Zusatzangebot für die Menschen in der Region dargestellt. „Wir verzichten dennoch in diesem Herbst bewusst auf diese für uns wichtige Veranstaltung und werden keine Lichtobjekte im Zoo zeigen. Wir möchten die Menschen dazu anregen, sich mit dem Thema Energie zu beschäftigen“, so Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Energiesparen ernst nehmen

Die Absage des Heidelberger Zoo-Leuchtens soll demnach ein Zeichen sein, Energiesparen auf allen Ebenen ernst zu nehmen. Rein faktisch gesehen ist es nur ein geringer Beitrag: Die leuchtenden Tierfiguren und Illuminationen, die beim Zoo-Leuchten eingesetzt werden, sind ohnehin alle mit energiesparenden LED-Lichtern ausgestattet. Nur so habe das Zoo-Leuchten in den vergangenen Jahren auch in das Gesamtkonzept des Zoos gepasst, das einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Umgang mit Energiequellen vorsieht. „Wir haben schon vor einiger Zeit begonnen, an unserem Konzept zu arbeiten und schöpfen bereits viele Energiesparmöglichkeiten - soweit es unsere Infrastruktur zulässt - aus“, sagt Wünnemann. „Trotzdem stellt das gesamte Zoo-Team in diesem Herbst alle Prozesse auf den Prüfstand, um weitere Energieeinsparungen zu erreichen.“

Corona und Wirtschaftskrise

Mehr zum Thema Veranstaltung Nibelungenring-Rallye im Odenwald ist abgesagt Mehr erfahren Pop Podolski plant Festival in Hockenheim Mehr erfahren

In Weinheim wiederum ist das Kneipenfestival Nightgroove für dies Jahr abgesagt worden – „schweren Herzens“, wie Michael Barkhausen, Geschäftsführer von Nightgroove Events, in einer Pressemitteilung schreibt. Nach Ausfall des eintägigen Festivals Nightgroove 2020 und 2021 in Weinheim seien die Planungen für eine Neuauflage am 12. November in diesem Jahr zwar aufgenommen worden, „und wirklich gerne hätte ich die abklingende Pandemie mit einem rauschenden Nightgroove gefeiert“. Während der Vorbereitungen sei jedoch von Tag zu Tag klarer geworden, dass eine erfolgversprechende Umsetzung in diesem Jahr „fern wie nie zuvor“ ist.

Zu den Gründen äußert sich Barkhausen folgendermaßen: „Abgesehen vom Risiko, das Festival aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen kurzfristig absagen zu müssen oder im Zweifel mit geringen Besucherzahlen einen wirtschaftlichen Reinfall zu erleiden, tun sich leider auch einige unserer langjährigen Partner aus nachvollziehbaren Gründen in diesem Jahr sehr schwer, das Festival in gewohnter Form zu unterstützen.“

Barkhausen führt das Risiko eines wirtschaftlichen Misserfolgs ins Feld, das durch einen eventuellen Rückgang der Besucherzahlen im Zuge der Wirtschaftskrise, den geringeren Einnahmen beim Sponsoring bei gleichzeitig kräftig steigenden Kosten für die Durchführung „einfach zu groß“ sei.

Immerhin aber hätten alle Veranstaltungspartner, Sponsoren und Medienpartner bereits jetzt ihre Unterstützung für die nächste Veranstaltung, dann am 11. November 2023, zugesagt. Barkhausen: „Und so freuen wir uns bereits jetzt auf ausgelassenes und unbeschwertes Feiern bei Nightgroove im kommenden Jahr.“ red