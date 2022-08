Kein Regen und Temperaturen über 30 Grad in Hessen erwartet

Hessen. In der neuen Woche bleibt in Hessen mit Blick auf das Wetter vor allem eines aus: Regen. Stattdessen soll sich die trockene und warme Luft weiter erwärmen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) Montagfrüh mitteilte. Wegen der Trockenheit herrsche insbesondere in Südhessen hohe Waldbrandgefahr (Stufe 4-5).

Die Woche startet am Montag mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 31 Grad. In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen auf 16 bis 12 Grad ab, im Bergland vereinzelt auch auf 9 Grad. Auch den Rest der Woche setzt sich der Trend aus viel Sonne, wenig Wolken und Höchsttemperaturen über 30 Grad nach Angaben des DWD fort.

