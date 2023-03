Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kreistag Kein Geld aus dem Kreis Bergstraße für den Schlachthof in Brensbach

Bergstraße. Sollte sich der Kreis Bergstraße an einem Schlachthof beteiligen? Nach Ansicht der Freien Wähler wäre das der richtige Weg, um regionalen Landwirten eine Möglichkeit zu bieten, ihre Tiere fachgerecht zerteilen zu lassen. Konkret geht es in dem Prüfungsantrag um den Betrieb in Brensbach, das bekanntlich im benachbarten Odenwaldkreis liegt. Nach Schließung des Großschlachthofs Mannheim und dem Standort Bensheim komme diesem Schlachthof eine überregionale Bedeutung zu, sagte Fraktionsvorsitzender Walter Öhlenschläger bei der ersten Sitzung im neuen Jahr.