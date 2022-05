Katholisches Bildungswert Bergstraße/Odenwald: Studienfahrten nach Metz und Mainz

Bergstraße. Im Juni und Juli bietet das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald wieder die Möglichkeit, sich gemeinsam auf Studienreise zu begeben. Angesteuert werden Metz, Mannheim und Mainz.

Bereits am 11. Juni findet die Fahrt nach Metz statt. Die lothringische Stadt Metz gilt als eine der schönsten Ostfrankreichs. Prägend für das Stadtbild ist die Kathedralkirche St. Étienne. Das zwischen 1220 und 1550 errichtete und 1552 geweihte Gotteshaus ist eine der größten gotischen Kirchen in Frankreich. Die Gesamtfläche der verbauten Glasmalereien beträgt rund 6500 Quadratmeter, daher wird die Bischofskirche des Bistums Metz auch als „lanterne du Bon Dieu“ (Laterne des lieben Gottes) bezeichnet. Ein Schwerpunkt der Studienfahrt wird neben der Besichtigung der Kathedralkirche auf der allgemeinen Stadtgeschichte liegen. Die Anreise mit dem Reisebus erfolgt von Heppenheim aus.

Am Freitag, 24. Juni, besteht die Möglichkeit, Mannheim zu erkunden und die Stadt zwischen Rhein und Neckar aus kunsthistorischer Perspektive zu betrachten. In einem Stadtrundgang, der von der Kunsthistorikerin Ursula Dann durchgeführt wird und unter anderem Barockbauten wie das Schloss, die Mannheimer Jesuitenkirche und die Kirche St. Sebastian in den Blick nimmt, wird die Geschichte Mannheims von der ehemaligen Residenzstadt, über den Status als wichtige badische Industriestadt, über die Zerstörungen des Weltkriegs bis hin zum Wiederaufbau in den Blick genommen.

Erlebt werden kann auch ein weiterer Sakralbau der „Meile der Religionen“: die aus Kriegsruinen völlig neu erstandene Trinitatiskirche Helmut Strifflers (1956-59), die nun das „EinTanzHaus“ beherbergt, mit ihren spektakulären, in Chartres gefertigten Betonfenstern. Auch die Mannheimer Streetart mit ihren zeitgenössischen, international beachteten Wandbildern in den Mannheimer Quadraten wird erschlossen werden. Die Anreise nach Mannheim erfolgt mit der Bahn.

Imposante Kirchenfenster

Am 16. Juni führt der Weg nach Mainz. Im Zentrum der Studienfahrt an die Stadt am Rhein steht besonders die Sakralarchitektur mit ihren imposanten Kirchenfenstern. Die berühmten Kirchenfenster der Pfarreikirche St. Stephan, die von Marc Chagall gestaltet wurden, werden durch eine Führung erschlossen werden. Für die Kirche Mariä Himmelfahrt in Mainz-Weisenau entwarf der Alois Plum (geboren 1935) gleichen einen ganzen Zyklus an modernen Glasfenstern. Plum selbst wird vor Ort die Idee, die hinter seinen Glasfenstern steckt, erläutern und durch den Fensterzyklus führen. Abgerundet wird der Tag in Mainz durch die Besichtigung des Mainzer Doms. Abfahrt mit dem Reisebus ist ab Bensheim. red