Katholiken beraten Pfarrei-Strukturen

Bergstraße. Im katholischen Dekanat Bergstraße-Mitte steht heute (Dienstag) Abend eine wichtige Entscheidung an: Haupt- und ehrenamtliche in den Pfarreien und Einrichtungen des Dekanates entscheiden im Rahmen des sogenannten Pastoralen Weges im Bistum Mainz über ein Votum, das an den Bischof gegeben werden soll – und zwar darüber, wie die Pfarrei-Strukturen künftig aussehen sollen? Die endgültige Entscheidung ist dem Bischof vorbehalten.

Dessen Vorgabe besagt, dass die elf Pfarreien im Dekanat in den nächsten Jahren zu maximal drei großen Pfarreien fusioniert werden. Über Zahl und Zuschnitt der künftigen Pfarreien wird die Dekanatsversammlung heute Abend ein Votum verabschieden.

Zum Dekanat gehören die Pfarreien und Einrichtungen der katholischen Kirche in den Kommunen Bensheim, Heppenheim, Zwingenberg, Lorsch und Einhausen.

Wahlberechtigt sind 77 Frauen und Männer, zur Versammlung angemeldet haben sich 58 Personen. Ein Team aus 14 Haupt- und Ehrenamtlichen hat die Versammlung vorbereitet. Die kircheninterne Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr in der Kirche St. Peter in Heppenheim statt. red

