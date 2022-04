Katharina Gerarts verlässt Bensheimer Kübel-Stiftung

Bergstraße. Dr. Katharina Gerarts, Vorstandsmitglied der Bensheimer Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie, wird die Stiftung zum 30. Juni auf eigenen Wunsch verlassen, um künftig wieder wissenschaftlich tätig zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihr Nachfolger für die Inlandsarbeit wird Dr. Aslak Petersen.

„Wir bedauern das Ausscheiden von Frau Gerarts sehr“, so Stiftungsratsvorsitzender Matthias Wilkes. „Sie hat in den zurückliegenden eineinhalb Jahren wichtige Prozesse angestoßen und umgesetzt, wie bei der Integration der Arbeit des Dresdner Felsenweg-Instituts in die Projekte der Inlandsarbeit der Stiftung.“ Die Entscheidung zu gehen, habe sie sich nicht leicht gemacht, so Gerarts. „Ich habe mich mit vollem Engagement für die Stiftung und deren wichtige Arbeit für Kinder und Familien eingesetzt. Nun möchte ich mich wieder stärker in wissenschaftlichen Tätigkeiten, in der Lehre und Forschung, einbringen.“

© Thomas Neu

Ihr Nachfolger Aslak Petersen verfügt über langjährige Erfahrung im Stiftungswesen und leitete rund zehn Jahre als Geschäftsführer eine große Frankfurter Stiftung, die sich für Bildungsgerechtigkeit und soziale Teilhabe einsetzt. Mit ihm habe man einen ausgewiesenen Experten gewinnen können, der sich sowohl in der Bildungsarbeit, aber vor allem in der Arbeit für frühkindliche Entwicklung profiliert hat, so Wilkes. zg

