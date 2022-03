Die Infektionszahlen steigen bundesweit und das Robert-Koch-Institut (RKI) muss fast täglich neue Rekordwerte bei der Sieben-Tage-Inzidenz vermelden. In vielen Bereichen wird das Personal aufgrund von coronabedingten Ausfällen wieder knapp. Ausgerechnet in dieser Phase schließt die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) ihre Testcenter – darunter auch die Einrichtung in Heppenheim –, da der

...