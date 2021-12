Kartoffelsalat-Index: Was der Klassiker mit Bockwurst kostet

Kartoffelsalat mit Würstchen gehört jedes Jahr aufs neue für viele Deutsche an Heiligabend einfach dazu – auch im Kreis Bergstraße. Jetzt hat eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) gezeigt, dass das beliebte Weihnachtsessen längst nicht überall in der Bundesrepublik gleich viel kostet.

Neben Gänsebraten, Entenbraten und Raclette steht in rund einem Drittel der deutschen Haushalte Kartoffelsalat mit Würstchen an Heiligabend auf dem Tisch. Das belegen aktuelle Daten des Statista Global Consumer Survey. Doch eine neue IW-Auswertung zeigt, dass das Gericht in manchen Kreisen der Bundesrepublik fast 25 Prozent teurer ist als in anderen. Und das, obwohl die gleichen Produkte und Mengen verwendet werden. Die Berechnungen basieren auf Preisdaten des Lebensmitteleinzelhändlers Rewe. Um den deutschlandweiten Vergleich möglichst fair zu gestalten, gehen die IW-Wissenschaftler von einem einfachen Rezept bestehend aus Kartoffeln, Zwiebeln, Senf, Mayonnaise, Gewürzgurken, Joghurt und Bockwürsten für vier Personen aus.

Verhältnismäßig günstig ist es in der Region im Kreis Worms mit 5,47 Euro. Im Kreis Bergstraße gibt es den Klassiker für 5,50 Euro, genauso wie im Kreis Groß-Gerau. Im Odenwaldkreis kostet er zwei Cent mehr. Im Kreis Darmstadt zahlt man 5,51 Euro, in Darmstadt-Dieburg 5,54 Euro. Noch einmal teurer wird es im Rhein-Neckar-Kreis mit 5,57 Euro; im Neckar-Odenwald-Kreis sind es 5,59 Euro.

Zum Vergleich: Besonders wenig bezahlt man im Altenburger Land, in Stendal und in Magdeburg. Hier kostet der Klassiker mit 5,05 Euro deutschlandweit am wenigsten. Am tiefsten müssen hingegen die Menschen im Bodenseekreis mit 6,24 Euro in die Tasche greifen. ssr

