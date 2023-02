Karten für die Eysoldt-Termine

Bensheim. Am 18. März, 18 Uhr, findet im Bensheimer Parktheater die diesjährige Verleihung des Gertrud-Esysoldt-Rings an die Schauspielerinnen Alicia Aumüller und Patrycia Ziólkowska statt. Der Kurt-Hübner-Regiepreis geht an Marie Schleef. Im Anschluss beginnt um 20 Uhr im Bürgerhaus ein Gala-Stehempfang.

Die Teilnahme an der Verleihung ist kostenlos, die Teilnahme am Gala-Empfang kostenpflichtig. Eintrittskarten für die beiden Veranstaltungen sind am kommenden Samstag (25.) in der Tourist-Information erhältlich. Ab 8.30 Uhr werden an die Wartenden Zetteln mit Nummern verteilt; die Karten werden ab 10 Uhr ausgegeben. Pro Person und Veranstaltung werden maximal vier Tickets ausgegeben. hol