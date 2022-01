Karl-Kübel-Stiftung bittet um Hilfe für Opfer von Taifun Rai

Bergstraße. Die Karl-Kübel-Stiftung und ihre Partner haben eine Nothilfe-Aktion für Menschen auf den Philippinen gestartet. Dort hat laut Pressemitteilung Ende des vergangenen Jahres der Taifun Rai eine Spur der Verwüstung und großes Leid hinterlassen: Mehr als 300 Menschen haben demnach ihr Leben verloren, Zehntausende Häuser seien zerstört, Strom- und Telefonleitungen gekappt. Die Menschen benötigten dringend Hilfe.

„Viele Orte sind komplett verwüstet. Besonders betroffen sind Teile von Mindanao, vor allem Surigao, dann Leyte, Bohol und der ganze Süden der Insel Cebu einschließlich Cebu City. Die Regierung hat den Notstand für diese Gebiete ausgerufen. In meinen 35 Jahren auf den Philippinen habe ich in Cebu noch nie einen Taifun von dieser Größenordnung und eine derartige Verwüstung erlebt“, schreibt Pater Heinz Kulüke von den Steyler Missionaren, mit dem die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie schon viele Projekte umgesetzt hat. Die Stiftung fördert insgesamt fünf Projekte in dem Katastrophengebiet.

2 Bilder Der Taifun Rai hat Mitte Dezember auf den Philippinen Zehntausende von Häusern zerstört. Die Partnerorganisation JPIC der Karl-Kübel-Stiftung verteilt Hilfsgüter an die Opfer. Die Planen schützen die Menschen vor Regen; immer wieder kommt es Sturzfluten. © Quidan Kaisahan/JPIC/Karl-Kübel-Stiftung

Zum Glück konnten viele Menschen entlang der Küsten und anderer Gefahrenzonen rechtzeitig evakuiert werden, bevor der Taifun am 16. Dezember über die Philippinen hinwegfegte, heißt es in der Pressemitteilung der Kübel-Stiftung. Aber die Infrastruktur sei in vielen Gegenden komplett zerstört, es gebe kein Trinkwasser, Felder und Ernten seien dem Erdboden gleichgemacht worden.

Gerade die armen Menschen auf den Philippinen seien in großer Not. „Ich habe in den letzten Wochen im Hinblick auf die Auswirkungen der Pandemie für diese Menschen immer wieder gedacht, dass es eigentlich gar nicht mehr schlimmer kommen kann. Aber genau das ist leider passiert”, so Pater Heinz.

Gemeinsam mit ihren Partnern vor Ort will die Karl-Kübel-Stiftung die Menschen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgen und später beim Wiederaufbau helfen. Auch Wochen nach dem Taifun sei die Not noch immer sehr groß. Mitarbeiter der Partnerorganisation JPIC hätten zuletzt auf kleinen Inseln in Surigao del Norte die Menschen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Trinkwasser und Planen versorgt. Mit den Planen schützten sich die obdachlosen Menschen vor Regen; immer wieder gebe es Sturzfluten.

Ein großes Problem sei fehlendes Trinkwasser. JPIC-Mitarbeiterin Reann habe berichtet, dass viele Kinder dehydrieren. Sie befürchte, dass aufgrund der großen Not der Menschenhandel wieder zunimmt, heißt es in der Pressemitteilung. red