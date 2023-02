Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie verleiht in diesem Jahr den Karl-Kübel-Preis an Cornelia Funke. Die erfolgreiche Kinderbuchautorin wird den mit 25 000 Euro dotierten Preis für ihr vielfältiges Engagement im Bereich der Kinder- und Familienförderung am 29. September 2023 in Bensheim entgegennehmen. Das teilt die Stiftung heute in einer Pressemitteilung mit.

Der renommierte

...