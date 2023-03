Bevor er spät in seinem Berufsleben selbst Mitarbeiter des Kreises Bergstraße wurde, habe er durchaus Vorurteile über die Arbeit von Verwaltungen gehabt, gibt Karl-Christian Hahn zu. Bestätigt hätten sie sich nicht: „Hier arbeiten viele hoch engagierte Menschen“, sagt der bisherige Kreisbrandmeister und Sachgebietsleiter „Vorbeugender Gefahrenschutz“ in der Abteilung Gefahrenabwehr der Kreisverwaltung. Landrat Christian Engelhardt hat ihn nun in den Ruhestand verabschiedet. „Sie waren ein enormer Gewinn für unsere Kreisverwaltung. Denn so jemand Erfahrenen und Zupackenden haben wir gebraucht. Ich habe großen Respekt vor ihrem Engagement, das Sie als Kreisbrandmeister als Ehrenbeamter geleistet haben“, sagte der Verwaltungschef.

Hoch engagiert war Hahn sein Leben lang. Mit 18 verpflichtete er sich für zwölf Jahre dem Zivilschutz beim Technischen Hilfswerk Rüsselsheim – und blieb dem Katastrophenschutz danach ein Leben lang treu. Von 1977 bis 1982 absolvierte er ein Studium der Chemischen Technologie an der Fachhochschule Darmstadt und schloss dieses erfolgreich als Diplom-Ingenieur ab.

Schnell in Verantwortung

Im Anschluss daran machte er die Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst und übernahm schnell Verantwortung. Von 1982 bis 1994 war Hahn in verschiedenen Leitungsfunktionen im Bereich „Feuerschutz und Sicherheit“ bei der Merck KGaA in Darmstadt tätig. 1994 wechselte er zur Fraport AG und war dort bis Januar 2021 Leiter der Gefahrenabwehr, also Leiter der Werksfeuerwehr des Frankfurter Flughafens.

Ab Februar 2021 wechselte er als Leiter des Fachbereiches „Brandschutz“ zur Abteilung Gefahrenabwehr des Kreises Bergstraße, im Oktober 2021 wurde er zum Kreisbrandmeister ernannt. Kreisbrandmeister unterstützen den Kreisbrandinspektor und nehmen Führungsfunktionen bei größeren Einsätzen wahr. red/BILD: Kreis Bergstraße