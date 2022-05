Karin Hartmann tritt nicht mehr für die Bergsträßer SPD zur Landtagswahl an

Die Bergsträßer SPD wird in den kommenden Monaten ein Bewerbungsverfahren für die Kandidaturen für beide Wahlkreise im Kreis Bergstraße eröffnen. Das teilte die Partei am Sonntag in Reaktion auf die Ankündigung von Karin Hartmann mit, nicht mehr bei der Landtagswahl 2023 anzutreten.

„Die SPD hat im Kreis 1600 Mitglieder, ist breit im Kreistag, in Stadtparlamenten und Gemeindevertretungen vertreten. In den vier größten Städten des Kreises stellt die SPD den Bürgermeister oder Ersten Stadtrat. Wir haben erfahrene, kompetente und auch junge Köpfe unter unseren Mitgliedern. Wir sind daher überzeugt, dass sich sehr geeignete Kandidierende finden werden“, so Marius Schmidt, Vorsitzender der SPD Bergstraße.

„Wir sind Karin Hartmann für die jahrelange und engagierte Arbeit als Landtagsabgeordnete sehr dankbar“, so Schmidt. „Ihre zuverlässige und aufgeschlossene Art bringt sie nicht nur im Landtag, sondern auch im Kreistag, in der Gemeindevertretung und im Vorstand der Bergsträßer SPD ein. Sie ist ein fairer und leidenschaftlicher Streiter für die Sache und das wird sie bis zu ihrem letzten Tag im Landtag auch tun – so kennen und schätzen wir sie.“

Dem Wahlkreis Bergstraße Ost (55) wird künftig durch die diesjährige Wahlkreisreform neben den Kommunen Abtsteinach, Bensheim, Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Groß-Rohrheim, Lautertal (Odenwald), Lindenfels, Mörlenbach, Rimbach und Zwingenberg auch Einhausen angehören. Wald-Michelbach, Hirschhorn und Neckarsteinach werden dagegen bei der kommenden Landtagswahl zum Wahlkreis 53 (Odenwald) zugeordnet.

Da für den Wahlkreis Bergstraße West aktuell kein SPD-Abgeordneter im Landtag sitzt, versteht sich Karin Hartmann als Ansprechpartner für beide Bergsträßer Wahlkreise. red