„Kapitel AfD ist für mich beendet“

Bergstraße. Die Bergsträßer Kreistagsabgeordnete Yvonne Seitz hat zu ihrem Wechsel von der AfD zur Fraktion des Vereins Freie Wähler Stellung genommen, über den diese Zeitung gestern berichtet hat. Bereits am 12. Februar sei sie aus der AfD ausgetreten, schreibt die Bibliserin.

AdUnit urban-intext1

Die Kommunalwahl fand am 14. März statt. Dabei wurde Seitz, die weiterhin auf der Liste der AfD stand, in den Kreistag gewählt. „Ursprünglich wollte ich dieses Mandat nicht annehmen, aber ich habe so viel positiven Zuspruch erhalten, dass ich mich anders entschieden habe“, blickt die Kreistagsabgeordnete zurück.

Zu den Freien Wählern sei sie „durch Empfehlung“ gekommen, fährt Seitz fort: „Ich habe mich mit ihren Grundsätzen und Standpunkten auseinandergesetzt und für mich festgestellt, dass ich diese allumfassend unterschreiben kann.“ Sie freue sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Fraktion und zum Wohl des Kreises Bergstraße.

Auf die AfD wolle sie in ihrer Stellungnahme nicht weiter eingehen: „Dieses Kapitel ist für mich beendet“, schreibt Seitz. kbw

AdUnit urban-intext2