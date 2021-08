Kapitän Sebastian Rode fällt bis auf Weiteres aus

Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt muss vorerst weiter auf Kapitän Sebastian Rode verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich einem arthroskopischen Eingriff am linken Knie unterzogen und fällt bis auf Weiteres aus, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Wie lange genau, lasse sich noch nicht prognostizieren. Rode selbst schrieb bei Twitter, dass er "in den kommenden Wochen nicht auf den Platz zurückkehren und dem Team helfen" könne. "Zwei Wochen werden nicht reichen", mutmaßte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag. Ob sich die Eintracht noch nach externem Ersatz für den 30-Jährigen umsieht, ließ der Coach offen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rode hatte bereits bei der 2:5-Niederlage der Frankfurter zum Bundesliga-Auftakt am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund wegen seiner Knieprobleme gefehlt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Hessen den FC Augsburg.