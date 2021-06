Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Energie - Die Regionalversammlung Südhessen will am 2. Juli final über die Vorranggebiete in der Region beraten / Entscheidende Veränderung für die Gemeinde Kann bei Wald-Michelbach eine weitere Windkraftanlage entstehen?

Der Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) sieht rund um Wald-Michelbach und Oberzent insgesamt sechs Flächen vor, die zur Nutzung von Windkraft geeignet sind. Nach der ersten Offenlage 2019 sollte das Gebiet „Flockenbusch“ (2-24) eigentlich nicht mehr aufgeführt sein, nach der ersten Änderung des TPEE ist es aber wieder als Vorrangfläche markiert. Ob die Regionalversammlung Südhessen dem zustimmt, wird sich am 2. Juli zeigen. © RP Darmstadt