Kandidaten für zwei Bürgermeisterwahlen im Odenwald

Bergstraße. In den Odenwaldgemeinden Wald-Michelbach und Abtsteinach wird am 12. März gewählt. Die Bewerbungsfristen sind abgelaufen, die Kandidaturen stehen jetzt fest: In Abtsteinach tritt Amtsinhaberin Angelika Beckenbach zur Wahl an – als einzige Kandidatin für die kleinste Kommune im Kreis Bergstraße.

Die gelernte Verwaltungsfachwirtin ist seit 1994 in der Gemeinde zuhause. „In Abtsteinach stehen viele große Projekte an, die ich erfolgreich voranbringen, umsetzen und fertigstellen möchte“, sagt Beckenbach. Sie nennt die neue Konzeption der Kinderbetreuung, die Teichkläranlage sowie das neue Feuerwehrgerätehaus.

Drei Kandidaten stehen in Wald-Michelbach zur Wahl

In Wald-Michelbach gibt es drei Kandidaturen für das Bürgermeisteramt: Heike Langer, Jörg Maletz und Amtsinhaber Sascha Weber stellen sich zur Wahl. Maletz hat seine Bewerbungsunterlagen am letzten Tag der Bewerbungsfrist eingereicht. Maletz, Fraktionsvorsitzender der Bürger für Wald-Michelbach (BfW) erklärt das so: „Ich habe auf andere mögliche Kandidaten gewartet.“

Da sich aber nach Langer und Weber niemand öffentlich gemeldet habe, „und uns bei der Wahl dadurch einfach zu wenig Bewegung war“, habe die BfW, einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Maletz kritisiert: Es werde nur noch verwaltet, es fehle die Initiative, über den Tellerrand zu schauen. Die Konkurrenz für Maletz, Jahrgang 1948, ist groß: Der amtierende Bürgermeister Sascha Weber tritt mit Unterstützung seiner SPD an und mit Heike Langer eine Kandidatin, die zwar parteilos und demnach als Einzelbewerberin ins Rennen geht, aber von den Freien Wählern (FW) den Rücken gestärkt bekommt.

4 Bilder BRE_Maletz © oz

Dass Sascha Weber, Jahrgang 1981, ein zweites Mal kandidiert, sei für ihn selbstverständlich, wie er sagt. Bereits in seinem ersten Wahlkampf im Jahr 2017 zeigte der gebürtige Wald-Michelbacher, dass er sich durchsetzen kann. Damals gewann er gegen vier weitere Kandidaten: Frank Derikatz, Christiane Hennrich, Matthias Schimpf und Martina Tavaglione stellten sich zur Wahl.

Zur Kommunalpolitik fand Heike Langer, Jahrgang 1976, vor der letzten Kommunalwahl 2021. Sie ließ sich für die Freien Wähler aufstellen und erhielt auf Anhieb 1729 Stimmen. Seither sitzt sie im Gemeindevorstand von Wald-Michelbach. Das Ehrenamt begleitet sie schon ihr Leben lang, in Wald-Michelbach ist sie in Elternbeiräten und mehreren Vereinen aktiv. Langner wurde im Vogelsberg geboren und zog im Jahr 2000 nach Wald-Michelbach.

Langer, Weber und Maletz stehen am 12. März zur Wahl, eine mögliche Stichwahl ist für den 2. April terminiert. red/Bilder:Kopetzky/red

