Kanalsanierung in Bensheim, Einhausen und Lautertal

Bergstraße. Abwasserkanäle müssen standsicher, betriebssicher und dicht sein. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) ist dafür in seinen Mitgliedskommunen Bensheim, Biblis, Einhausen, Groß-Rohrheim und Lautertal zuständig. Um diese Anforderungen zu erfüllen, führt der KMB regelmäßig Sanierungen durch. Neben Reparaturarbeiten werden auch Renovierungsmaßnahmen und Erneuerungen umgesetzt.

Die Vorarbeiten in Form von TV-Untersuchungen für die Kanalsanierungen laufen bereits seit einigen Tagen, wie der KMB mitteilte. Sie starteten in Groß-Rohrheim, danach seien Biblis, Einhausen, Bensheim und Lautertal an der Reihe. Insgesamt dauern die Sanierungsmaßnahmen nach KMB-Angaben bis Ende Mai kommenden Jahres.

Die von der Kanalsanierung direkt betroffenen Anwohner erhalten mit entsprechendem Vorlauf ein Informationsschreiben, an welchen Tagen die Maßnahmen ausgeführt werden. An diesen Tagen wird gebeten, sparsam mit Wasser umzugehen.

Wenn der Abwasserkanal aufgrund seines Durchmessers ausreichend leistungsfähig ist und genug Abwasser ableiten kann, versucht der KMB, die Sanierungsarbeiten in geschlossener Bauweise auszuführen zu lassen. Das bedeutet, dass für die Arbeiten am Kanal die Straße nicht aufgebrochen werden muss. Stattdessen werden die bereits vorhandenen Schächte verwendet, um Zugang zu den Rohren zu erlangen. Im Gegensatz zur offenen Bauweise reduziert sich die Bauzeit deutlich und die Beeinträchtigungen für die Anwohner sind minimal.

Bei der Renovierung von Abwasserkanälen kommt in der Regel das sogenannte Schlauchliner-Verfahren zum Einsatz: Es wird ein mit Kunstharz getränkter Glasfaserschlauch im alten Kanalrohr mit Luftdruck aufgestellt und mit Hilfe von UV-Licht ausgehärtet. Der Abwasserkanal kann noch am selben Tag nach einer Dichtheitsprüfung wieder in Betrieb genommen werden. Für eine Materialprüfung wird ein Probestück entnommen. Die Anschlüsse am sanierten Kanal werden im Nachgang durch Roboter oder händisch – je nach Dimension – wieder fachgerecht abgedichtet. Für diese verschiedenen Arbeitsschritte sind – so der KMB – mehrere Arbeitskolonnen nötig, so dass es nötig sein kann, dass an einer Stelle mehrfach gearbeitet wird. Die verschiedenen Arbeitseinsätze dauern typischerweise einen Tag und beschränken sich auf den Bereich um die Kanalschächte. red