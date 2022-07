Kampfmittelräumdienst warnt wegen niedriger Pegel vor Munitionsfunden

Darmstadt. Der Kampfmittelräumdienst hat angesichts niedriger Wasserstände vor Munitionsfunden in hessischen Gewässern gewarnt. Wegen der aktuellen Trockenheit und ausbleibender Niederschläge herrsche derzeit in vielen Flüssen und Seen Niedrigwasser, teilte das für den Kampfmittelräumdienst zuständige Regierungspräsidium Darmstadt am Freitag mit. Dadurch könnte Weltkriegsmunition zum Vorschein kommen, da diese teilweise bei Kriegsende in den Gewässern entsorgt wurde. Mögliche Funde sollten keinesfalls berührt oder bewegt werden. Durch jahrzehntelange unterschiedliche Witterungseinflüsse seien die Munitionsreste noch unberechenbarer. Bei einem Fund sollte unmittelbar die Kommune oder die Polizei informiert werden.

