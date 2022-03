Die Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche steigen in Hessen deutlich an. Die Dunkelziffer in diesem Deliktfeld ist hoch. Die meisten Taten ereignen sich innerhalb der Familie oder im sozialen Nahraum eines Kindes. Nur ein Bruchteil wird angezeigt.

Sexualisierte Gewalt an Jungen und Mädchen hat viele Formen: Sie beginnt bei sexuellen Übergriffen wie verbaler

...