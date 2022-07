Kammerjäger in Hessen haben mehr mit Ratten zu tun

Hessen. Der Verband der Kammerjäger berichtet in Hessen von vermehrten Rattensichtungen. "Wir haben mehr zu tun", sagte der Vorsitzende des Schädlingsbekämpfer-Verbandes in Hessen, Björn Kleinlogel, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei nicht bedingt durch die Jahreszeit. Hintergrund sei vielmehr eine vor Jahren verschärfte und später auch im nationalen Recht umgesetzte EU-Verordnung. Konnten früher die Köder einfach in die Kanalisationen gehängt werden, müssten sie heute kontrolliert und Reste auch später wieder entnommen werden, damit sie nicht ins Wasser gelangen.

"Die Vorgaben führen dazu, dass sich die Kosten für die Gemeinden verdreifacht bis verfünffacht haben", sagte Kleinlogel. Da werde eine allgemeine und regelmäßige Bekämpfung auch zu einer Kostenfrage.

Ratten können dem Umweltbundesamt zufolge mehr als 100 verschiedene Krankheiten auf Menschen übertragen. Zudem sind sie Überträger von Tierseuchen.