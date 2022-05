Jürgen Kaltwasser ist neuer Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus im Unterbezirk Bergstraße. Kaltwasser wurde bei der jüngsten Hauptversammlung, die in Bensheim stattgefunden hat, zum Nachfolger von Dieter Oehler gewählt, dem eine erneute Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich war, wie es in einer Pressemitteilung der AG 60 plus heißt.

Vor den Neuwahlen

