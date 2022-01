Kaltfront über Hessen bringt teilweise Glätte, Sturmböen und Schnee

Hessen. Durch eine Kaltfront wird in Hessen am Donnerstag wechselhaftes und windiges Wetter erwartet, teilweise auch mit Glatteis, Sturmböen und Schneefall. Der Vormittag wird stark bewölkt, im Norden ist es regnerisch und es herrscht Glatteisgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Gegen Abend sei vermehrt mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal vier bis sechs Grad. Im Bergland komme es zu Sturmböen. In der Nacht werden laut DWD Regenschauer, im Bergland auch Schnee und Glätte bei bis zu minus drei Grad erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Freitag werde stark bewölkt mit einzelnen schwachen Regenschauern bei fünf bis acht Grad. Am Samstag prognostiziert der DWD milde Temperaturen von bis zu zehn Grad, allerdings kommt es auch zu starken bis stürmischen Böen.