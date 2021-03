  Kaltfront bringt Schauer, Frost und Schnee zurück

Hessenwetter. Nach dem teilweise frühlingshaften Wetter bringt eine Kaltfront Schauer, Schnee und Frost zurück nach Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor Gewittern am Donnerstag, wie der DWD am Donnerstagmorgen in Offenbach mitteilte. Bis Freitag könne es zudem regnen oder schneien, wobei aber keine nennenswerten Mengen an Neuschnee zu erwarten seien.

Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen zwischen sieben Grad in Nordhessen und 14 Grad südlich des Mains. In der Nacht zum Freitag kann es zeitweise weiter regnen, oberhalb von 200 bis 400 Metern ist auch Schnee möglich. Die Temperaturen sinken auf drei Grad in Südhessen und bis minus zwei Grad im Bergland. Dort sowie im Norden kann es gebietsweise auch glatt werden.

Auch der Freitag bringt schwache Schauer. Im Tiefland kann es schneien. Im Tagesverlauf lässt sich dann aber auch mal die Sonne blicken bei Höchstwerten zwischen vier und acht Grad. In der Nacht zum Samstag wird es vereinzelt neblig und streckenweise glatt. Verbreitet kann es frostig werden bei Tiefstwerten zwischen minus drei Grad am Rhein und minus acht Grad in Tallagen des Berglands.