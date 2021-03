  Kalte Nächte, sonnige Tage

Hessenwetter. In Hessen können sich die Menschen über einen freundlichen Start in die erste Märzwoche freuen. Es bleibt zunächst trocken und überwiegend sonnig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Nebel über vielen Teilen des Landes solle sich im Laufe des Tages auflösen, dann zeige sich die Sonne. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen elf und 14 Grad.

In der Nacht zu Dienstag kühle es sich auf bis zu minus drei Grad ab, weshalb es verbreitet zu Bodenfrost kommen kann, sagte der Meteorologe. Viel Sonne und Temperaturen bis zu 15 Grad bringe der Dienstag mit sich. Dazu wehe ein schwacher Wind. Auch am Mittwoch seien wieder bis zu 16 Grad möglich, es bleibt heiter. Das soll sich am Donnerstag laut DWD-Prognose ändern: Dann sei mit vielen Wolken und zeitweise Regen im Land zu rechnen.