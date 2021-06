Kahnt-Austritt: „Kein Verlust für die AfD“

Bergstraße. Rolf Kahnt, aus Bensheim stammender Alterspräsident des hessischen Landtags, hat die AfD – wie gestern ausführlich berichtet – verlassen und sei, so der Kreisverband der Partei in einer Stellungnahme, „damit möglicherweise einem Parteiausschlussverfahren zuvorgekommen“.

„Zunehmend egozentrisch“

Zu würdigen sei die Aufbauleistung, die Kahnt in den Jahren 2015 und 2016 für die AfD Hessen geleistet hat. „Allerdings gab er sich in den letzten Jahren zunehmend egozentrisch und provozierte mit Alleingängen“, so der Bergsträßer Kreisverband in seiner Reaktion auf den Austritt Kahnts weiter.

Den Ausschluss aus der hessischen Landtagsfraktion der AfD habe Rolf Kahnt „offenbar nicht verwunden“ und die Behauptung der vermeintlich zunehmenden rechtsextremen Entwicklung der AfD entspringe „einer verletzten Eitelkeit“ und habe „mit der Realität nichts zu tun“.

„Extreme Positionen chancenlos“

Der Kreisvorsitzende der AfD Bergstraße, Karsten Bletzer erklärt: „Jeder interessierte Bürger kann sich ein eigenes Bild von der AfD machen, sei es bei Infoveranstaltungen oder in persönlichen Gesprächen. Wir sind eine Partei mit bürgerlich konservativer Ausrichtung, extreme Positionen haben bei uns in Hessen keine Chance.“

„Der Kreisvorstand der AfD Bergstraße wünscht Rolf Kahnt gute Gesundheit für den weiteren Lebensweg“, heißt es in der Stellungnahme abschließend. red