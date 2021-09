Kaffeevollautomat und Werkzeuge im Wert von 5000 Euro in Pfungstadt gestohlen

Kriminalität. Der Container einer Baustelle in der Retfordstraße sind in der Zeit zwischen Freitag (24.9.) und Montag (27.9.) in das Visier von Dieben geraten. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Lagerraum und entwendeten unter anderem Elektrowerkzeug und einen Kaffeevollautomaten. Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Kriminellen für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro. Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und bittet Zeugen, sich unter 06157/95090 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1