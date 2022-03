Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Auszeichnung - Willi Billau erhält Landesehrenbrief / Sprecher des Regionalbauernverbands Starkenburg will Amt in zwei Jahren abgeben Kämpfer für die Belange der Landwirte in der Region

Seit Oktober 2012 ist Willi Billau (l.) Vorsitzender des Regionalbauernverbands Starkenburg. Unser Bild zeigt ihn zusammen mit dem Präsidenten des Hessischen Bauernverbands, Karsten Schmal, bei der Erntebilanz im Jahr 2020 vor einem Weizenfeld. © Nix