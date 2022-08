Junges Paar angegriffen und beraubt

Wiesbaden. In Wiesbaden ist ein Paar am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Überfalls geworden. Der 23-Jährige und seine 19 Jahre alte Freundin waren auf dem Heimweg, als plötzlich ein Auto hinter ihnen gehalten habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Drei Männer, die vermutlich aus diesem Fahrzeug ausgestiegen seien, hätten die beiden angesprochen, sie unmittelbar mit Pfefferspray attackiert, auf sie eingeschlagen und sie getreten.

Ein weiterer Mann habe währenddessen im Auto gewartet. Ersten Ermittlungen zufolge seien die Männer nach der Tat gemeinsam mit dem Fahrzeug geflohen, hieß es in der Mitteilung. Die beiden Opfer wurden demnach leicht verletzt. Die Täter erbeuteten den Angaben zufolge Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro, darunter hochwertigen Schmuck des Mannes und die Handtasche der Frau. Die Polizei sucht Zeugen.