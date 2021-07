Das Bildungshaus wurde zur Galerie: Teilnehmer aus einem Jugendprojekt für bessere Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben in den vergangenen Wochen Bilder gemalt, die gestern für einen guten Zweck versteigert wurden. Am Bensheimer Standort des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft wurden die über 50 Motive bei einer Auktion versteigert. Der Erlös wird komplett an den Verein

...