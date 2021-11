Jugendlicher posiert mit Samuraischwert vor Bank in Frankfurt

Polizeieinsatz. Ein Jugendlicher hat mitten in Frankfurt mit einem Samuraischwert vor einer Bank posiert. Der 16-Jährige sei von seinen beiden Begleitern am Dienstagabend dabei gefilmt worden, wie er das Schwert durch die Luft geschwungen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Menschen seien nicht gefährdet worden. Nach Aufforderung der Polizei legte der Jugendliche das Schwert sofort nieder, die Beamten nahmen es ihm ab. Laut Polizei hatten die Aufnahmen in den sozialen Medien veröffentlicht werden sollen.

